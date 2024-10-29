По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, действующий глава британского правительства Кир Стармер, представляющий Лейбористскую партию, такой же никчемный, как и бывшие главы правительства Борис Джонсон и Лиз Трасс. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что британцев ожидает прогрессирующее национальное унижение и в результате уничтожение как нации, если они так и продолжат верить в басню о двухпартийной системе и в то, что Стармер чем-либо отличается от Трасс.

Ранее он заявил, что вице-президент США Камала Харрис постоянно лжет.