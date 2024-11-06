Обстановка накаляется: в США публикуют первые экзитполы по колеблющимся штатам

Исход голосования граждан определят традиционно так называемые колеблющиеся штаты (Северная Каролина, Аризона, Невада, Джорджия, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания), где ни республиканцы, ни демократы не могут похвастаться значительным перевесом.

По данным Edison research, в Северной Каролине 48% избирателей симпатизируют Харрис, 43% — Трампу.

В колеблющейся Аризоне оба кандидата получили по 46%. Мичиган с 45% симпатизирует Трампу, а 48% предпочли будущим президентом Харрис.

В штате Неваде 47% избирателей поддержали Трампа, у Харрис только 44%.

И в заключение штат Пенсильвании, который дает максимальное количество голосов выборщиков в США после Калифорнии. И там 47% проголосовавших американцев симпатизируют Трампу, Харрис набирает на процент меньше — 46%.

Напомним, что в США 5 ноября проходят президентские выборы. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что по последним опросам Трамп обходит Харрис в большинстве колеблющихся штатов.