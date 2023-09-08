«Обвал фронта неизбежен»: выяснилось, сколько продержится Украина без помощи Запада

В последнее время от США и их союзников все чаще звучит критика в сторону Украины — она не оправдывает ожиданий хозяев на фронте. В связи с этим прекращение военной помощи Киеву уже не кажется чем-то немыслимым.

Политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал, как долго протянут ВСУ без подачек Запада. По его словам, США не обладают ресурсами для участия в двух крупных конфликтах. Если ситуация вокруг Тайваня будет далее обостряться, им придется определиться, что для них важнее — Восточная Европа или Азиатско-Тихоокеанский регион.

«Запад оказывает Украине три вида поддержки: политическую, экономическую и военно-техническую. Действенной является только третья. Россия прекрасно существует в условиях давления США, а поддерживать хунту деньгами бессмысленно — около 40% поступающих с Запада средств разворовывается. Только благодаря военно-технической помощи Киев до сих пор держится на плаву», — подчеркнул эксперт.

Этот вид помощи, отметил политолог, комплексный — тут и разведданные в режиме онлайн, и управление войсками, и подготовка кадров, и поставка наемников и вооружения. Украина же сейчас поставляет на фронт только людей — других ресурсов у нее уже нет.

Запасы советского вооружения практически исчерпаны, примерно две трети потерь сегодня приходится на западные образцы. По некоторым видам помощи и Запад исчерпал свои резервы. Например, снаряды 155 мм США вынужденно скупают по всему миру. Они понимают, что выпадение даже одного компонента из линейки поставок приведет к «эффекту домино» — ВСУ прекратят функционировать.

«Процесс распада ВСУ не будет одномоментным. Первое время они протянут на запасах, их хватит месяца на три боевых действий. Еще месяц-полтора смогут компенсировать лишения живой силой. Потом обвал фронта неизбежен. То есть, после прекращения военной помощи киевский режим продержится не более полугода», — заявил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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