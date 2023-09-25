Обвиненный в коррупции американский сенатор уверен, что не потеряет пост

Глава международного комитета американского сената Роберт Менендес заявил о своей уверенности в том, что суд его оправдает и он сохранит свой пост, несмотря на обвинения в коррупции. Об этом он заявил на своем выступлении для СМИ, его слова передает издание РИА Новости .

На прошлой неделе Менендесу и его жене были предъявлены обвинения в оказании содействия 3 американским бизнесменам и египетским властям.

Менендес заявил, что верит в то, что будет впоследствии оправдан и останется на посту старшего сенатора. Он подчеркнул, что не делал поблажек для египетских властей и тщательно проверял выделяемую ему военную помощь.

По словам сенатора, те $500 тысяч, которые были у него обнаружены при обыске, являлись не взяткой, а запасом средств на черный день. Менендес заявил, что откладывал эти деньги в течение 30 лет.

Сейчас Менендес отстранен от должности председателя в комитете, но все еще продолжает работу в сенате.