Обвиняемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора убили в тюрьме

Шесть колумбийцев, обвиняемых по делу об убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио, были убиты в тюрьме.

Об этом сообщила служба исполнения наказаний страны в социальных сетях. Инцидент произошел в тюрьме «Литораль», расположенной в эквадорском городе Гуаякиле. Их тела обнаружили в пятницу, 6 октября. Имена убитых раскрыла Национальная служба комплексного ухода за взрослыми и несовершеннолетними, лишенными свободы.

«После того, как учреждения, ответственные за вывоз тел, провели необходимые анализы, сообщаем, что шесть человек, лишенных свободы, умерших в Центре лишения свободы № 1 Гуаяса – Джон Грегоре Р., Андрес Мануэль М., Адей Фернандо Х., Камило Андрес Р., Сулес Осмин С. и Хосе Нейдер Л.», – говорится в сообщении ведомства.

Глава Эквадора Гильермо Лассо после инцидента заявил о проведении проверки и организации срочного заседания по вопросам безопасности. Ради этого он прервет свою командировку.

9 августа во время митинга в Кито был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. В политика выстрелили. В результате трагедии ранения получили еще 10 человек, а стрелявший был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. Позже полиция задержала шесть подозреваемых в организации убийства Вильявисенсио.

Всеобщие выборы в Эквадоре прошли 20 августа 2023 года. Голосование в стране проходило в условиях чрезвычайного положения, которое объявили после гибели Вильявисенсио.

Республика Эквадор находится на северо-западе Южной Америки, между Колумбией и Перу. В стране продолжает сохраняться высокий уровень преступлений, связанных с нападениями, убийствами, кражами и распространением наркотических средств. Некоторые представители группировок имеют при себе оружие.