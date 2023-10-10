Обвиняемый в подрыве автомобиля Прилепина не против сидеть в СИЗО

Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на убийство публициста Захара Прилепина, не возражает против нахождения в следственном изоляторе (СИЗО). Об этом говорится в постановлении Басманного суда Москвы. Решение приняла судья Наталия Дударь, сообщают РИА Новости .

Отмечается, что защищающая Пермякова сторона не просила суд отказать следствию в продлении заключения.

4 октября суд продлил арест Пермякову до 6 января 2024 года.

«Обвиняемый Пермяков А.А. и его защитник – адвокат Лисица Л.М. не возражали против удовлетворения ходатайства следователя (о продлении меры пресечения – прим.)», – говорится в тексте документа.

Прилепина пытались ликвидировать 6 мая 2023 года. Его автомобиль подорвали в Нижегородской области. За рулем писателя не было – его вез товарищ Александр Шубин, служивший в батальоне «Оплот» Росгвардии. Он получил травмы несовместимые с жизнью.

Пермяков был задержан по горячим следам. Ему предъявили обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. 8 мая мужчину отправили под арест в Нижегородской области.

Пермяков был ранее судим. Он имеет гражданство Украины и России. Мужчина признался, что его завербовали украинские спецслужбы, хотя ранее он боролся с ВСУ в составе ополчения ЛНР. Как заявлял Пермяков, за ликвидацию Прилепина Киев обещал вывезти его в Европу и заплатить крупную сумму.

После подрыва авто у Прилепина были травмированы ноги. «Интерфакс» сообщал, что журналиста прооперировали.