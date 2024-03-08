Обвинявшегося в коррупции замглавы офиса Зеленского взяли на работу в Минобороны

Он будет отвечать за медиа и «построение единой информационной повестки».

Тимошенко уволился из офиса Зеленского в начале 2023 года на фоне обвинений в коррупции. Национальное агентство по предотвращению коррупции предъявляло ему обвинения в четырех эпизодах.

Сам Тимошенко утверждает, что он ушел из офиса, чтобы информационные атаки на него не коснулись президента и его команды. По словам менеджера, все время после увольнения он продолжал работать, помогая украинским военным, но без официального статуса.

Ранее министр обороны Умеров написал, какие уроки украинская армия извлекла из бегства из Авдеевки.