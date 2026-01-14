Обыски в «Батькивщине»: украинскому депутату Юлии Тимошенко предъявили подозрение в покупке голосов коллег

Лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко предъявили подозрение в совершении коррупционного преступления, сообщила «Украинская правда». Ее подозревают в организации подкупа народных депутатов для обеспечения голосования «за» или «против» определенных законопроектов в Верховной раде.

Для сбора доказательств антикоррупционные службы Украины — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) — провели обыски в офисе партии.

Сама Тимошенко отвергает все обвинения. Она описала действия силовиков как силовой захват. По ее словам, в ходе обыска детективы ничего компрометирующего не нашли.

Известно, что из офиса изъяли рабочие телефоны сотрудников, парламентские документы и личные сбережения. Политик заявила, что уголовное дело против нее сфабриковано и заказано ее политическими конкурентами.

