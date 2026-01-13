В здании Министерства энергетики Украины в Киеве произошел прорыв канализационной системы, который привел к затоплению подвала здания нечистотами. Этот неприятный бытовой случай не остался незамеченным в политических кругах.

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в своем аккаунте в Facebook* предположил, что утопающее в фекалиях здание профильного министерства может быть не просто аварией, а «каким-то знаком» для нового руководства ведомства.

«Не подорвет ли это событие энергетическую безопасность страны окончательно?», — задался вопросом нардеп.

Затопление здания прозвучало на фоне крайне тяжелой ситуации в украинской энергетике. В Киеве и ряде областей продолжается масштабный блэкаут.

По данным Минэнерго, из-за повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались пять областей Украины. В столице у некоторых жителей света нет уже пятые сутки.

