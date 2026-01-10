«Очень им разочарован». Трамп высказался об урегулировании на Украине и отношениях с Путиным

В ходе встречи с руководителями американских нефтегазовых компаний президент США Дональд Трамп высказал мнение о возможности достижения договоренностей по урегулированию ситуации на Украине.

При этом он отметил, что испытывает разочарование в действиях российского лидера Владимира Путина.

Обращаясь к теме украинского конфликта, политик выразил сожаление касательно скорости поиска решения.

«Я думаю, что в итоге мы это урегулируем. Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее», — заявил Трамп.

Комментируя свои взаимоотношения с президентом России, американский лидер указал, что они исторически были позитивными, однако сейчас он чувствует определенную долю неудовлетворенности.

«Мне нравится Россия. Я люблю народ Китая. Я люблю народ России. У меня получается очень хорошо ладить с президентом Путиным, но я очень им разочарован», — сказал он.

Ранее Трамп заявил о том, что Путин и Зеленский заинтересованы в мире.