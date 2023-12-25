«Очень много совпадений»: выяснилось, кто действительно стоит за «майданом» в Сербии

Попытка неудавшегося госпереворота в Сербии вызвала широкий резонанс во всем мире — эксперты давали оценку ситуации и прогнозировали дальнейший ход событий. Однако открытым остался вопрос о том, из-за чего же в действительности начался «майдан».

Политолог и историк спецслужб Нурлан Абдрашитов поделился с нами своим мнением о беспорядках в Сербии, отметив, что местная оппозиция действовала далеко не самостоятельно.

«Чтобы понять истинную причину протестов, нужно немного отмотать время назад — такие настроения и камни преткновения были еще задолго до кризиса геополитики последних лет. Именно после того, как Россия начала СВО на Украине, внезапно усилилось напряжение в отношениях между Косово и Сербией. Это произошло под давлением западных стран и США в частности», — объяснил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сербию, которая отказалась участвовать в изоляции РФ, считает наш собеседник, буквально «продавливают». Местное правительство подталкивают к тому, чтобы оно занималось своими вопросами и не шло наперекор всему Западу.

«Это мое субъективное мнение, но, если посмотреть по датам, по статистике — случилось очень много совпадений. Могут ли повториться беспорядки? Да, конечно. Все это зависит от того, насколько затянутся геополитические конфликты, в том числе война на Ближнем Востоке», — подчеркнул Абдрашитов.

Ранее дипломат Халявинский объяснил, как Россия связана с протестами в Сербии.