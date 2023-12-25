Дипломат Халявинский объяснил, как Россия связана с протестами в Сербии

Попытка государственного переворота в Сербии и беспорядки вызваны недовольством Запада из-за позиции страны по России. Об этом заявили в Ассоциации российских дипломатов

Сербский президент Александр Вучич идет вразрез с позицией Запада, где пытаются демонизировать Россию и вводить разные пакеты санкций. Сербия ограничений против РФ не поддерживала и не собирается менять своих решений. ЕС и США стали думать, как дестабилизировать обстановку в стране, которая стала неудобной.

Председатель дипломатической ассоциации Игорь Халявинский в беседе с URA.RU рассказал, что на Вучича оказывается постоянное давление.

«На Вучича оказывают постоянное давление ввиду его позиции по отказу вводить санкции против России и вообще порвать с Россией. Вот это попытки хулиганские. Хоть они похожи на киевский майдан, но масштабы не тет», — сказал Игорь Халявинский.

По мнению дипломата, сильные протесты были в Казахстане в 2022 году. Однако в Сербии, как полагает Халявинский, не случится никакого переворота и обострений. Вучич четко отстаивает позицию по России и Китаю, за много лет его никто не переубедил и «не сломал».

Ранее сообщалось, что спецслужбы России помогали Сербии при вспышках протестов.