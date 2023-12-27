Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что США могут передать Украине маленькую ядерную бомбу для организации провокаций. Именно для этого президента страны Владимира Зеленского могли в очередной раз позвать в Вашингтон.

Политолог Сергей Разгуляев рассказал нам, чем может быть вызвано столь неоднозначное решение, а также к чему оно в перспективе приведет.

«Такое может быть вызвано только одним — отчаянием при желании любыми способами продолжать воевать с Россией. США пытаются ослабить нашу страну, уничтожить ее руками украинцев. Но Запад уже давно проиграл, а сейчас в агонии пытается нагадить нам любыми способами», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если такое случится, считает эксперт, и ВСУ применят ядерную бомбу против России, переломить ход конфликта не удастся. Напротив, он обретет иную форму и станет мировым.

«Они ведь даже не будут думать. Им надо «побыстрее взорвать ненавистных москалей». Но ответом на такое, даже на мини-бомбу, могут стать тактические ядерные удары по военным объектам НАТО в Европе, стратегический ядерный удар по США. Такое Россия не оставит без самого жесткого ответа в любом случае. Европе, США и их марионеткам-украинцам можно сказать одно: играют с огнем и очень рискуют обжечься», — заключил Разгуляев.

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