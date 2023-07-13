Очередь на лечение в Англии побила рекорды

Лист ожидания на лечение в английских больницах побил рекорды, сообщила в четверг, 13 июля, британская газета Independent со ссылкой на базу данных системы здравоохранения Великобритании (NHS).

По информации источника, в конце мая 2023 года очередь из граждан, желающих получить медицинскую помощь в больницах, составила 7,47 млн человек. В марте этот показатель составлял 7,42 млн человек.

Как отмечает издание, это самый высокий показатель с 2007 года.

В мае, информирует Independent, порядка 385 человек ожидали лечения у врачей на протяжении 52 недель. В апреле 2023 года попасть на прием хотели 371,1 тысяч пациентов.

Отмечается, что такие показатели вызваны проблемами в системе здравоохранения в Великобритании. 13 июля телеканал Sky News сообщил о начале массовой продолжительной забастовки медицинских работников. Она, по сообщениям источника, продлится до 18 июля.

Протестующие требуют повысить заработную плату на 35%. Таким образом, она должна выйти на уровень 2008 года с учетом инфляции. Ранее власти Великобритании предлагали врачам прибавку в размере 2%.