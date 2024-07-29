Очередные улицы, названия которых связаны с Россией, переименуют на Украине

В Одессе и области в общей сложности переименуют 84 объекта, названия которых связаны с Россией, сообщает РБК .

Более 80 объектов в Одессе и области сменят названия из-за их связи с Россией. В частности, будут переименованы улицы Бабеля и Жванецкого, а также Думская площадь.

Согласно распоряжению главы администрации Одесской области, улицы Пушкина и Паустовского переименуют в Итальянскую и улицу 28-й бригады, улица Бунина получит имя ученой и диссидентки Нины Строкатой, Армейская улица станет улицей Независимости, улицу Бабеля переименуют в улицу Дмитрия Иванова, вместо Ильфа и Петрова появится улица Семьи Глодан, а бульвар Жванецкого станет бульваром Военно-морских сил.

При этом писатели Исаак Бабель, Илья Ильф и Евгений Петров являются уроженцами Одессы.

Ранее сообщалось, что в ВСУ признали наличие пророссийского движения в Одессе. Комбат Хрыстин пожаловался на неуважение к украинским солдатам в городе.