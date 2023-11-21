Один человек погиб в США из-за стрельбы в магазине

Минимум один человек погиб в одном из магазинов штата Огайо в США из-за стрельбы, сообщил телеканал WHIO-TV .

По информации источника, трагический инцидент произошел в городе Биверкрик. Что именно послужило причиной нападения на магазин и кто был вооружен, не уточняется.

«По меньшей мере 1 погиб, 3 получили ранения в результате стрельбы в Биверкрике в Walmart», – говорится в сообщении телеканала.

В октябре в США произошла массовая стрельба, в результате которой погибли 20 человек. Мужчина по имение Роберт Кард открыл стрельбу в трех разных местах Льюистона в штате Мэн. Более 60 человек пострадали в результате инцидента. Позже полиция штата сообщила, что стрелок покончил с собой.

Сообщения о массовой стрельбе приходят из США регулярно. В апреле неизвестный начал стрелять по людям в Лусвилле в штате Кентукки, в результате чего погибли пять человек и шесть пострадали.

В США на законодательном уровне можно свободно носить оружие в некоторых штатах. Так, ношение оружия разрешено в штатах Мэн, Луизиана и Аляска.