Один человек пострадал при обстреле Курской области ВСУ

Один человек пострадал при обстреле Курской области со стороны ВСУ. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его информации, украинскому обстрелу подвергся Глушковский район. Он добавил, что в селе Веселое было зафиксировано четыре прилета. В некоторых населенных пунктах было нарушено электроснабжение.

«Как только будет возможность, аварийные бригады приступят к восстановлению», – написал Старовойт.

Также по информации главы региона, восемь прилетов пришлось по деревне Елизаветовка. Разрушения отмечаются на территории животноводческого комплекса «Победа». По нему три раза зафиксированы попадания.

Пострадавшим оказался мужчина, который работал механизатором. Ему, по словам Старовойта, не потребовалась госпитализация – сотрудники скорой медицинской помощи обработали раны на месте. Из-за обстрела погибли некоторые животное комплекса.

3 июня под обстрел ВСУ также попало село Кукуевка Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал. Были повреждены два дома и автомобиль.

С начала специальной военной операции приграничные с Украиной региона попадают под обстрел ВСУ. Часто украинские военные используют беспилотники, но также по российскими регионам выпускаются ракеты. Власти районов, которые подвергаются атакам, регулярно информируют о случившемся, а экстренные службы занимаются восстановлением разрушений.