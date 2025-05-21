Один из богатейших депутатов Госдумы Савченко решил сложить полномочия

Депутат Государственной думы РФ Олег Савченко, входящий в число самых состоятельных российских парламентариев и занявший 22-е место в рейтинге Forbes «100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2021», принял решение покинуть нижнюю палату парламента. Об этом он заявил в интервью РБК.

Депутат подчеркнул, что уход из ГД связан с переходом на новый профессиональный уровень — он будет заниматься администрированием транспортного коридора и терминалов в дружественных России странах. Савченко уточнил, что этот проект он вел еще до получения мандата в 2021 году.

«Это требует затрат большого количества времени, командировок, поэтому нет возможности совмещать с депутатской деятельностью. Буду заниматься тем же, чем и раньше, — администрировать, организовывать все и запускать „в плавание“», — сказал депутат.

Отмечается, что проект досрочного прекращения полномочий Савченко уже появился в базе данных Госдумы. Рассмотрение вопроса об освобождении от мандата может состояться на пленарном заседании в четверг, 22 мая.

В октябре 2023 года Савченко попал в скандал после задержания московскими правоохранительными органами. Его обвиняли в подделке документов. Однако сам депутат не комментировал этот инцидент.

Ранее ТАСС сообщил, что мэру Новочеркасска Юрию Лысенко предъявили обвинение по делу о получении взятки.