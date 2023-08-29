Один мужчина погиб после отравления алкоголем в ХМАО

Один мужчина погиб после отравления алкоголем в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), второй – попал в реанимацию. Об этом во вторник, 29 августа, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ в соцсетях.

Отмечается, что в реанимацию попал 66-летний предприниматель, житель поселка Горноправдинск. Вместе с другом он распивал алкогольный напиток в своем же магазине. Утром мужчинам стало плохо, и они обратились в больницу с симптомами отравления.

«В ночь на 26 августа предприниматель был доставлен в реанимационное отделение окружной клинической больницы, где в настоящее время продолжает проходить лечение. Второй мужчина, 1956 года рождения, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался», – говорится в сообщении.

Следком России возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Какой именно напиток распивали мужчины, не уточняется.

По данным следствия, из магазина и склада предпринимателя изъяли всю спиртосодержащую продукцию. Ее направили на судебно-химическую экспертизу.

В начале июня в России произошло массовое отравление сидром, в состав которого входил метиловый спирт. В результате отравления за два дня погибло 36 человек. Всего пострадали 106 жителей РФ. Сообщения об отравлении смертельным напитком поступали из Ульяновской, Самарской, Нижегородской областей, а также Удмуртии.

В июле семеро детей из Свердловской области попали в больницу после отравления алкоголем. По данным прокураторы, дети 2009 и 2010 на реке распивали напитки, которые им приобрела совершеннолетняя знакомая.

Метиловый спирт – вещество, которое применяется в лакокрасочной, фармацевтической, парфюмерной и других отраслях промышленности. Этиловый спирт является компонентом алкогольных напитков. Отравление метанолом может привести к летальному исходу.