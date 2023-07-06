Один сотрудник Ozon погиб из-за вспышки менингита

По информации Ural Mash, умер 21-летний работник склада. Молодой человек жил с другими сотрудниками в хостеле. Там ему стало плохо 30 июня.

5 июля управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило о вспышке менингита в Екатеринбурге. Заболевшими оказались сотрудники распределительного центра маркетплейса.

По информации Mash, накануне у погибшего поднялась температура до 39 градусов. Ему вызвали скорую помощь, но врачам не удалось спасти молодого человека. Позже из хостела, где жили сотрудники склада, госпитализировали еще четырех человек с менингококковой инфекцией. Их состояние врачи оценивают как стабильное.

В Роспотребнадзоре сообщили, что риска распространения менингококка через посылки с Ozon, отсутствуют.

Менингококковую инфекцию вызывает бактерия Neisseria meningitidis. Она относится к острым инфекционным заболеваниям. Первым признаком заражения является острый назофарингит или воспаление носоглотки. Также у зараженного поднимается температура. Человек испытывает головные боли, а также может подвергнуться интоксикации.