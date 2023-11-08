ОДКБ, Ближний Восток и санкции: что обсудят Путин и Токаев на встрече в Казахстане

Президент России Владимир Путин 9 ноября 2023 года посетит Казахстан. В рамках поездки российский лидер встретится со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Такой информацией делится пресс-служба Кремля.

Содержательная встреча

Российские политологи сходятся во мнении, что встреча Путина и Токаева будет довольно насыщенной, содержательной и перспективной.

«Лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы интеграции государств в евразийском пространстве, а также актуальные международные и региональные проблемы в непростых условиях современных вызовов со стороны западных государств», — рассказал политолог, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Политолог Алексей Ванифатов в свою очередь уточнил, что первый вопрос для обсуждения — развитие отношений между Москвой и Астаной на фоне объявления Казахстаном приверженности «Тюркскому миру», финансовым центром которого он и стал.

Фото: [ Павел Бедняков/©РИА Новости ]

ОДКБ и Франция

Второй вопрос, продолжил Ванифатов, — это дальнейшее функционирование ОДКБ на фоне возможного выхода из организации Армении.

«Напомню, что Казахстан на данный момент — единственная страна, воспользовавшееся помощью ОДКБ. И еще один вопрос — итоги недавнего визита в Астану президента Франции Эммануэля Макрона и послания, переданные им Путину через Токаева», — добавил политолог.

Кроме того, лидеры стран обсудят вопрос строительства АЭС в Казахстане: у «Росатома» может возникнуть конкурент в виде французской фирмы, и эту проблему надо решить, заключил эксперт.

Ранее в Казахстане Макрон признал Россию частью Европы.