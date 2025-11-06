«Одобрительно кивнул»: Путин поддержал полный запрет продажи вейпов в России

Фото: [ Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам прошло под руководством президента России Владимира Путина/Медиасток.рф ]

Президент РФ Владимир Путин положительно оценил предложение о введении полного запрета на продажу электронных сигарет и вейпов на территории страны, передает РИА Новости.

Российский лидер в четверг, 6 ноября, посетил демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту в Самаре.

Накануне с соответствующей инициативой к главе государства обратилась руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

«Вот, Дмитрий Николаевич (Чернышенко, вице-премьер РФ — ред.) головой кивает. Наше правительство это поддерживает», —сказал Путин.

Лещинская ранее обратила внимание на успешный опыт запрета вейпов в ряде государств СНГ и других стран мира. Она попросила президента дать соответствующее поручение о введении полного запрета на территории России.

Глава государства подчеркнул особую важность проведения систематической профилактической работы среди молодежи, направленной на предотвращение использования электронных средств доставки никотина.

Ранее сообщалось, что член комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Султан Хамзаев инициировал запрет на продажу сигарет новому поколению россиян.