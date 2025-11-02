Депутат Хамзаев инициировал запрет на продажу сигарет новому поколению россиян
Депутат Хамзаев предложил запретить продажу сигарет, родившимся после 2007 года
Член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев выступил с инициативой о введении в России полного запрета на продажу табачных изделий гражданам, родившимся после 2007 года. Таким образом, по мере взросления это поколение никогда не получит легального доступа к сигаретам, передает интернет-издание «Абзац».
Парламентарий заявил, что его предложение основано на успешном международном опыте, в частности, на недавнем решении властей Мальдив. Хамзаев назвал эту меру «абсолютно правильной и обдуманной», подчеркнув колоссальный вред, который никотинсодержащая продукция наносит здоровью населения.
Депутат также поставил под сомнение саму логику легальной продажи сигарет, учитывая, что курение является доказанным фактором риска развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Он призвал и другие страны последовать примеру Мальдив.
Реализация подобного запрета, по мнению Хамзаева, потребует создания системы жесткого контроля и введения санкций. В качестве основных мер воздействия он предложил штрафы и уголовную ответственность для недобросовестных продавцов, нарушающих запрет.
