Офис Нетаньяху выдвинул новые условия по соглашению с ХАМАС

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возложил ответственность за нарушение соглашений касательно сектора Газа на палестинскую организацию ХАМАС, обвинив ее в том, что она не соблюдает условия, согласованные с посредниками, и пытается выторговать дополнительные уступки в последнюю минуту.

В заявлении подчеркивается, что ХАМАС уклоняется от выполнения четких обязательств, что выглядит как попытка оказать давление в последний момент.

При этом в канцелярии заявили, что Израиль не будет собирать военно-политический кабинет и правительство для одобрения каких-либо соглашений, пока посредники не подтвердят, что ХАМАС согласовал все условия.

Ранее сообщалось, что спустя более года вооруженного конфликта между ХАМАС и Израилем палестинское движение сопротивления и Тель-Авив договорились о перемирии в секторе Газа с 19 января.