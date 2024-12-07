Экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, занявшего должность посла Украины в Великобритании, пытаются отговорить баллотироваться на президентских выборах. Об этом пишет канал «Страна».

По информации издания, Залужному хотят помешать выдвигаться на президентских выборах на Украине, если они состоятся. Ему могут оставить только один путь участия: во главе списка президентской партии «Слуга народа». Источники отметили, что других альтернатив бывшему главкому ВСУ не оставили.

По словам собеседника «Страны», целью офиса Зеленского является политическая нейтрализация Залужного.

Сейчас также широко обсуждают слухи о скором завершении конфликта на Украине, в том числе об этом беседуют высокопоставленные лица Незалежной. Предполагают, что военные действия прекратятся после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, либо продолжатся в другом ключе.

Ранее сообщалось, что на Украине поспорили с Залужным о начале третьей мировой войны.