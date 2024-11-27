Бывший командующий украинской армией Залужный заявил, что третья мировая война уже началась. Кулеба не согласился с ним. По его мнению, Запад четко выверяет все свои шаги, чтобы не привести себя к катастрофе.

«Если вы спросите меня, что было самой большой ошибкой Запада за последний год, я бы назвал яростное публичное осуждение европейскими лидерами предложения Макрона отправить войска на Украину», — указал экс-министр.

Кулеба добавил, что ждет эскалации конфликта, но при этом не верит в то, что боевые действия выйдут из-под контроля.

Ранее журналист из США Хинкл раскритиковал удары ВСУ ракетами Storm Shadow по российской территории. По его мнению, правительство Зеленского пытается развязать глобальную войну, пока в должность президента США не вступил Дональд Трамп.