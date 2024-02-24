Офицер Дэвис заявил, что Зеленский заблуждается, говоря о новом контрнаступлении

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заблуждается, говоря о новом контрнаступлении. Так он прокомментировал интервью украинского лидера телеканалу Fox News.

Зеленский ранее заявил, что Украина готовит новое контрнаступление в Черном море, что станет для России «сюрпризом».

На своем YouTube-канале Дэвис заявил, что украинский лидер неадекватно оценивает состояние своей армии.

«Не может быть никакого контрнаступления. <…> У украинцев даже нет людей, чтобы восполнить понесенные потери, нет возможности начать наступление. Где сотни танков, артиллерия?», — отметил Дэвис.

Подполковник армии США в отставке напомнил, что к предыдущему «контрнаступу» Украина готовилась девять месяцев. Дэвис подчеркнул, что тогда ВСУ получили западное оружие и прошли обучение у иностранных инспекторов. Сейчас, считает эксперт, армия Украины находится в плачевном состоянии, поэтому говорить о какой-либо крупной военной кампании неразумно.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью РФ.

Ранее заявление Зеленского прокомментировали в парламенте Крыма. Там отметили, что эти слова являются неадекватными.