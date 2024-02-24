В Крыму назвали неадекватным заявление Зеленского о контрнаступлении в Черном море

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее анонсировал контрнаступление ВСУ в Черном море. Бобков напомнил украинскому лидеру провальную операцию в 2023 году. Бобкова цитируют РИА Новости .

В интервью телеканалу Fox News Зеленский заявил, что Киев подготовит в Черном море для России «сюрпризы».

«Если у них есть желание, засыпав телами своих военных степи, поступить таким же образом и с дном Черного моря, то пусть пытаются», — отметил Бобков.

Парламентарий подчеркнул, что заявления Зеленского с каждым разом звучат все более бредово и отдаленно от реальности.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня 2023 года. Как отмечал президент Украины Владимир Путин, действия противника не отличались успехами, в то время как работа ВС РФ, наоборот, была успешной и оперативной.

В конце 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что главная цель спецоперации на Украине в прошедшем году была выполнена. Она заключалась в подавлении украинского «контрнаступа».

Ранее Шойгу призвал российских военных гуманно относиться к украинским военнопленным.