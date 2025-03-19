Российским войскам удалось продвинуться вперед на несколько километров под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель командира танкового батальона 1-ой Славянской бригады 51-ой армии с позывным Богдан.

Главная цель, подчеркнул он, охват Покровска и взятие самого города.

Красноармейск является одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в Донецкой Народной Республике и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», так как через него получали снабжение гарнизоны Авдеевки и города к западу от нее. Кроме того, Красноармейск подпитывает северо-запад ДНР, который пока находится под контролем Киева.

Ранее сообщалось о том, что около десяти украинских ББМ уничтожено на слобожанском направлении.