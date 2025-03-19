Около десяти украинских ББМ уничтожено на слобожанском направлении

На слобожанском направлении российские войска отражают попытку украинских формирований прорваться к Демидовке и Прилесью.

ВС РФ уже уничтожили около десяти боевых бронированных машин противника, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

На времьевском направлении продолжаются бои в районе Бурлацкого. Российским войскам удалось улучшить свое тактическое положение у Привольного.

Ранее сообщалось о том, что при атаке на Белгородскую область была уничтожена украинская бронетехника. Были поражены БМП M2A2 Bradley ODS-SA, БМП-1ТС с модулем «Спис», ИМР-2 и Wisent 1MC.