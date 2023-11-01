Офицер ВСУ предложил западным политикам отправиться на фронт

Офицер украинских ВС посоветовал политикам и экспертам с Запада, критикующим действия ВСУ, лично поехать на фронт и проявить свои способности. Об этом сообщил обозреватель Колин Фриман в своем материале для британского издания The Daily Telegraph .

Фриман побывал на позициях украинских ВС, взял у бойцов интервью и задал интересующие вопросы. Побывав на территории Украины, он рассказал в своем материале о состоянии западной техники, украинских бойцов и провале контрнаступления.

Во время беседы с журналистом, украинский солдат с позывным «Мирон» заявил, что любой из западных критиков, который считает, что может выполнять задачи лучше, чем они, может приехать на фронт и «попробовать себя».

Фриман убедился в провале украинских ВС и подчеркнул, что на этом фоне неудивительно, что моральных дух солдат упал.