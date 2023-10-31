«Официально разрешено насиловать»: куда сейчас не стоит ездить израильтянам

«Иран, Египет, Пакистан, Марокко, Иордания — в эти страны евреям лучше не ездить в ближайшем будущем. В последней, к слову, еще до эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС не шибко жаловали даже христиан. Например, там официально разрешено насиловать женщин-немусульманок», — предупредил Галицкий.