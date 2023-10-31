«Официально разрешено насиловать»: куда сейчас не стоит ездить израильтянам
Политолог Галицкий рассказал, в каких странах ждать вспышек антисемитизма
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На территории Турции продолжают нарастать антисемитские настроения, которые подогреваются в том числе и представителями власти. Однако палестино-израильский конфликт задел чувства людей по всему миру, а потому аналогичных вспышек стоит ждать и в других странах.
Политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий рассказал, где еще ждать роста неприязни к израильтянам.
«Антисемитизм можно будет наблюдать в странах, открыто выразивших поддержку Палестине, а также в мусульманских государствах с заниженным уровнем образования и тенденцией к преобладанию религии над законом и общественными нормами», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам эксперта, на сегодняшний день гражданам Израиля стоит проявлять осторожность в путешествиях.
«Иран, Египет, Пакистан, Марокко, Иордания — в эти страны евреям лучше не ездить в ближайшем будущем. В последней, к слову, еще до эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС не шибко жаловали даже христиан. Например, там официально разрешено насиловать женщин-немусульманок», — предупредил Галицкий.
Ранее Нетаньяху анонсировал начало третьего этапа войны с ХАМАС.