Официальной датой выборов президента объявлено 17 марта 2024 года

Совет Федерации единогласно выбрал дату проведения выборов президента России. Они пройдут 17 марта 2024 года. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил сенатор Андрей Клишас.

«Предлагаем принять постановление Совета Федерации о назначении выборов Президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года», – сказал он.

Ранее Клишас подготовил проект постановления по вопросу о назначении выборов президента РФ. По общему правилу днем голосования является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах (пункт 2 статьи 5 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»). Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

Предыдущие выборы главы государства прошли 18 марта 2018 года. Действующий президент страны Владимир Путин одержал победу, набрав 76,69% голосов избирателей. В выборах также участвовали Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин.

В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что Путин примет участие в предстоящих выборах и одержит на них победу. Также, подчеркивал представитель Кремля, альтернативных кандидатов Путину на сегодняшний день в России нет.

В ноябре Путин подписал закон о внесении поправок в закон о выборах президента. Согласно изменениям, выборы в регионах, где было введено военное положение, могут проводиться, а центральная избирательная комиссия (ЦИК) имеет право установить особые правила их проведения на таких территориях. Кроме того, вести фото и видеосъемку на выборах имеют право только те лица, которые получили официальное разрешение.