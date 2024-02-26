Оговорка по Фрейду: Трюдо заявил, что Россия должна «победить в этой войне»

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россия должна «победить в этой войне».

Об этом он сказал на пресс-конференции в Варшаве, куда отправился после визита в Киев.

Затем политик понял, что оговорился, и изменил свою версию на «Украина». После чего Трюдо от всей души рассмеялся.

«Отметить» годовщину начала СВО в Киев собрались главы правительств Канады, Бельгии и Италии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.