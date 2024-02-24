Лидеры стран Запада прибыли в Киев

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министры Италии, Бельгии и Канады Джорджа Мелони, Александр де Кроо и Джастин Трюдо прибыли в Киев с официальным визитом, сообщают западные СМИ.

По информации источников, политики прибыли на Украину на поезде из Польши. Агентство Reuters отмечает, что визит направлен на проявление солидарности Киеву.

По информации итальянской газеты Corriere della Sera, Джорджа Мелони в качестве председателя G7 проведет первое в 2024 году заседание с лидерами формата. В нем, помимо главы Еврокомиссии, примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Но перед этим, пишет газета, Мелони проведет двустороннюю встречу с украинским лидером. Отмечается, что после нее они могут объявить о заключении соглашения по безопасности, которое Зеленский ранее подписал с лидерами Франции, Германии и Великобритании.

Западные страны с начала специальной военной операции регулярно оказывают поддержку Украине, поставляя на вооружение украинской армии свои оружие, боеприпасы и снаряды, в том числе натовского образца. Кроме того, страны Запада регулярно выделяют финансы на нужды Киева.

МИД РФ направлял западным государствам ноту протеста в связи с бесконтрольной поставкой оружия Украине, однако никакой реакции не последовало.

Ранее мы сообщали, что Великобритания намерена выделить дополнительные средства Украине на производство и закупку боеприпасов.