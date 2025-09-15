Охранник Порошенко* устроил ДТП в Одессе: женщина пострадала, информацию пытались скрыть

Охранник экс-президента Украины Петра Порошенко* устроил ДТП в Одессе — автомобиль охраны проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в машину, которую после удара перевернуло. Об этом сообщают украинские СМИ.

Автомобиль начальника охраны Петра Порошенко* спровоцировал серьезное дорожно-транспортное происшествие в центре Одессы. Инцидент произошел 13 сентября на перекрестке улиц Еврейской и Караванской.

По данным издания, внедорожник, принадлежащий охране политика, на большой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил лобовое столкновение с другим автомобилем. От мощного удара машину с женщиной-водителем перебросило на проезжей части. После аварии охранник попытался скрыть последствия, сняв номера с обеих машин и оказывая давление на потерпевшую.

Сообщается, что со стороны окружения Порошенко* были предприняты попытки заблокировать утечку информации в СМИ. Сам политик не прокомментировал случившееся и не предложил компенсацию пострадавшей. Это уже не первый случай, когда кортеж экс-президента оказывается в центре дорожного скандала — ранее в Киеве его автомобили сбили пожилого пешехода.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.