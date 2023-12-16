«Оказалась обманута США и Евросоюзом»: почему обещания о вступлении Украины в ЕС не стоят ничего

Эммануэль Макрон, президент Франции, заявил, что решение ЕС о переговорах с Украиной не имеет юридической силы, а страна по-прежнему далека от вступления в организацию. Его слова приводит « Московский Комсомолец ».

Политолог и историк спецслужб Нурлан Абдрашитов прокомментировал заявление французского лидера, а также объяснил, почему в ближайшем будущем Украине не стоит надеяться на вступление в Евросоюз.

«Вступление в ЕС требует от страны-кандидата соответствия определенным условиям. Они включают в себя такие аспекты, как политическая стабильность, демократия, свобода слова, соблюдение прав человека, способность интегрировать законодательство Евросоюза и проявлять экономическую эффективность. Страна должна быть развитой или развивающейся», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Причем вступление в ЕС, добавил он, не имеет определенных сроков. Какие-то государства могут стать членами организации за 5 лет, другие — за 10 и более.

«Почему же переговоры ЕС и Украины не имеют юридической силы, как высказался Макрон? По той причине, что любые даже устные договоренности и обещания должны быть заверены документально, должна пройти ратификация. Если этого нет, то и юридической силы в таких соглашениях или заявлениях тоже нет. Украина оказалась обманута США и Евросоюзом — они обещали, что страна станет кандидатом на вступление в ЕС и НАТО, но на словах», — отметил Абдрашитов.

На сегодняшний день можно заметить, продолжил эксперт, что Запад открещивается от своих идей. Вступление Украины в Евросоюз постоянно переносится. Отменять его, конечно, не будут, иначе это вызовет очень сильный резонанс, но под предлогом коррупции, отсутствия успехов на фронте и экономической нестабильности все это будет постоянно откладываться в долгий ящик.

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