Президент США Джо Байден внезапно сменил риторику по Украине. Если раньше он говорил, что страна будет поддерживать Украину до конца конфликта, то теперь — «до тех пор, пока может». На это обратило внимание британское издание Sky News.

Малозначительные, на первый взгляд, перемены могут значить многое. Вашингтон, судя по всему, уже не планирует тратить огромные средства на Киев, что и отражается в высказываниях американского главы. Таким мнением с нами поделился политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Джозефа Байдена можно поздравить — он в первый раз сказал правду. И США в целом, и их экономика, и демократическая партия не могут поддерживать Украину вечно, по крайней мере в прежних объемах. Причин тому много: деньги на поддержку этого политического проекта закончились, политический кризис, связанный с самим американским президентом, нарастает, готовится импичмент», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, добавил он, активизировалось расследование уголовного дела в отношении сына Байдена Хантера, который обвиняется в коррупционных преступлениях, а также в незаконном владении оружием и хранении наркотиков.

«Пока Украина будет получать то, что уже выделено, но не передано ей. Однако вскоре вооружение, деньги и разного рода ресурсы закончатся. Тогда можно будет считать, что дни киевского режима сочтены. Существующих запасов ВСУ хватит на поддержание фронта в течение полугода. Дальнейшие события, скорее всего, пойдут так, как это было у кайзеровской Германии в 1918 году», — считает Сипров.

Тогда в войсках, напомнил эксперт, начались бунты, ресурсов для удержания фронта стало катастрофически не хватать, и поэтому руководство страны было вынуждено заключить перемирие, а фактически — капитулировать перед Антантой. Никакого другого сценария для Украины тоже нет. Единственная ее судьба — капитуляция.

Ранее выяснилось, сможет ли Конгресс объявить импичмент Байдену.