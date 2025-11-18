«Окончательный приговор для Палестины». Что скрывает резолюция США по Газе и почему Россия не стала ее поддерживать?

МИД РФ раскритиковал резолюцию США по сектору Газа, принятую в Совбезе ООН. В ведомстве заявили, что документ противоречит международному праву и блокирует создание независимого палестинского государства. Об этом сообщает ТАСС.

Российский МИД обвинил США в блокировании мирного урегулирования в Палестине. По мнению дипломатов, Вашингтон шесть раз за два года использовал право вето, чтобы сорвать принятие резолюций о прекращении огня в Газе.

Новый американский документ, принятый в Совбезе ООН, был продвинут ультимативными методами — без учета мнения других делегаций и под угрозами эскалации насилия. Россия предлагала свой контрпроект, основанный на общепризнанных принципах создания Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, однако его проигнорировали.

В Москве подчеркнули, что воздержались при голосовании лишь для того, чтобы избежать нового витка кровопролития и учитывая позицию палестинской администрации. Главная опасность, по оценке МИД, заключается в том, что резолюция может окончательно похоронить законные права палестинцев на самоопределение и безопасное сосуществование двух государств в регионе.

