В Кремле не увидели ничего удивительного в том, что Польша практически сразу возложила на Россию ответственность за диверсию на своей железной дороге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал подобные обвинения как проявление русофобии. Об этом сообщает ТАСС.

Польские власти, по мнению Кремля, действуют по уже знакомому сценарию, обвиняя Москву во всех мыслимых грехах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что было бы крайне странно, если бы Варшава не возложила ответственность за инцидент на Россию в первую очередь. По его словам, в Польше русофобские настроения сейчас достигли пика, а местные политики стараются обогнать другие европейские страны в жесткости антироссийской риторики.

Песков подчеркнул, что Москву регулярно и зачастую бездоказательно обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны. Комментарий представителя Кремля прозвучал после сообщений польских СМИ о диверсии на железнодорожной инфраструктуре. Точные детали инцидента и возможный ущерб не уточняются.

