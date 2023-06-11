Олаф Шольц подвергся критике за шутку о беженцах

Ранее лидер Германии заявил, что у страны должно быть Средиземное море, поскольку в страну приезжает большее количество мигрантов, чем в средиземноморские страны.

Отмечается, что позже данная шутка была осуждена политиками. Так, одна из организаций, спасающих беженцев в Средиземноморье, сообщила, что в море в этом году погибло почти 1,2 тыс. человек. Кроме того, сообщалось, что как социал-демократ политик ни в коем случае не должен так вещать о людях и смеяться над бедами людей.