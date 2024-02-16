Олег Рожнов: Важно, что наши граждане могут проголосовать на выборах разными способами

В марте этого года гражданам страны предстоит выбрать президента России. Для удобства людей голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. А сделать свой выбор избиратели смогут самыми разными способами, в том числе и посредством голосования на дому. Важность такого выбора в интервью Regions отметил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

«Считаю важным, что наши граждане могут проголосовать на главных выборах страны разным способом: лично на избирательном участке, путем дистанционного электронного голосования, на дому. И если личное голосование и ДЭГ - это больше про выбор более удобного способа, то надомное голосование - это обеспечение возможности проголосовать для тех, кто по уважительным причинам не может прибегнуть к первым двум способам в связи с состоянием здоровья или уходом за лицами, нуждающимися в этом», - отметил Рожнов.

Голосованием на дому может воспользоваться человек, который серьезно болеет, является инвалидом или должен ухаживать за родственником.

Подать заявление о предоставлении такой возможности можно двумя способами: на портале Госулуг с 5 по 11 марта или при личном визите в избирательную комиссию с 7 по 17 марта. Решение о голосовании на дому принимает участковая избирательная комиссия. Если оно будет положительным, то в один из дней выборов члены участковой избирательной комиссии придут с бюллетенем и переносным ящиком для голосования в согласованное с избирателем время.

Как подчеркнул Олег Рожнов, большое внимание уделяется прозрачности избирательного процесса.