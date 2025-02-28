Под властью Владимира Зеленского Украина превратилась в концлагерь. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал бывший депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев.

Он также отметил, что часть населения сбежала из страны.

За время своего президентства Зеленский полностью разрушил страну и ее экономику, добавил Царев. Причем, отметил он, глава киевского режима и дальше продолжает это делать.

Теперь, чтобы получить личные гарантии, Зеленский хочет передать США контроль над природными ресурсами Украины. Это полностью перечеркивает шансы Украины на восстановление, заключил экс-депутат.

Ранее сообщалось о том, что в Венгрии заявили о желании ЕС выделить Киеву еще больше оружия и денег.