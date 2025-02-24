В Венгрии заявили о желании ЕС выделить Киеву еще больше оружия и денег

Брюссель планирует выделить украинским властям дополнительную помощь в виде денег и вооружений. Об этом во время выступления на телеканале М1 сообщил Петер Сийярто, глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.

По утверждению министра, в планах ЕС предоставить Киеву от 20 до 40 млрд евро, а также «невообразимое количество оружия». В то же время Венгрия выступает против такого шага, сообщил Сийярто.

«Мы каждый раз проголосуем против. Мы проголосуем против любой инициативы, которая угрожает успеху текущих американо-российских переговоров», — указал он.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства считает, что сейчас шансы на прекращение конфликта очень велики, и тратить средства на продление боевых действий неправильно.

Ранее Сийярто неоднократно выступал против помощи Украине. Он также заявлял, что Будапешт будет выступать против поспешных решений в вопросе продления санкций Евросоюза против России.