Оливер Стоун обвинил Запад в искажении образа Владимира Путина

Стоун напомнил, что лично общался с лидером России в то время, когда снимал фильм о нем. Он брал у него интервью, задавая множество вопросов, и получая честные и открытые ответы.

«Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина», - заявил всемирно известный режиссер.

О точке зрения Оливера Стоуна рассказали РИА Новости. Представитель кинематографа добавил, что никогда не замечал в Путине воинственности, и то, что ее ему теперь приписывают, является трагедией. Глава РФ выступал за общение между странами, и Соединенные Штаты сами виновны в том, что возможность стать друзьями была упущена.