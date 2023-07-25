Омбудсмен Мишонова прокомментировала введенные против нее санкции Новой Зеландии

Омбудсмен Ксения Мишонова дала комментарий касаемо новых санкций Новой Зеландии, направленных на нее. Свое заявление она опубликовала в социальных сетях .

В своем посте Мишонова заявила, что обвинения в том, что она разлучает детей с семьями и депортирует их в РФ являются ложью. Она указала на то, что спасала детей из зоны боевых действий, и предположила, что по нормам Новой Зеландии это является преступлением.

Она также обвинила страну в лицемерии и оказании поддержки «фашистскому режиму». Мишонова указала на то, что права человека в Новой Зеландии не распространяются на граждан РФ и детей.

В упомянутые санкции были включены новые физлица и предприятия из РФ и РБ. Власти страны официально не афишировали, кто именно попал под ограничения.