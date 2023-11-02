«Он, как с другой планеты»: спикер сената Джонсон обеспокоился способностью Байдена руководить США
Фото: [AP]
Способности нынешнего главы Белого дома Джо Байдена реально руководить страной вызывают серьезные опасения. Об этом заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон.
Политик прокомментировал итоги своей недавней встречи с Байденом, посетовав, что по самым даже мало-мальским ощутимым политическим и экономическим вопросам он и президент США находятся на «разных планетах».
«Меня сильно беспокоит его руководство страной, и я с трудом назову хотя бы один политический вопрос, который, по моему мнению, был успешно решен», - цитирует Джонсона телеканал Fox News Business.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил о скором решении вопроса, связанного с импичментом президента страны Джо Байдена.