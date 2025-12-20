«Он не смог бы отличить жирафа от бегемота»: Трамп усомнился в умственных способностях Байдена

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления публично усомнился в интеллектуальных способностях своего предшественникам Джо Байдена.

По словам Трампа, его политический оппонент, вероятно, не справился бы даже с простейшими вопросами из теста на проверку когнитивных функций.

В качестве примера он такое задание:

«Первый вопрос такой: "Что это? " Они показывают льва, жирафа, рыбу и бегемота, да? И спрашивают: Кто из них - жираф?" То есть это единственный вопрос. Но дальше становится сложнее. Я не думаю, что Джо смог бы правильно ответить даже на первый вопрос», — заявил Трамп.

Параллельно с критикой в адрес Байдена, президент заявил о стабильности собственного умственного состояния, которое, по его уверениям, остается неизменным на протяжении полувека. Впрочем, Трамп допустил, что в будущем ситуация может измениться, и пообещал, что в таком случае он обязательно проинформирует общественность.

Ранее Трамп признался, что считает себя невротиком.