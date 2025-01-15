По словам пленного бойца ВСУ, который оказался в руках российских сил на территории ДНР, многие украинские военнослужащие больше не воспринимают Владимира Зеленского как легитимного лидера, передает РИА Новости.

Он был захвачен в плен бойцами добровольческой бригады имени Невского, входящей в состав ВС России. По его словам, Зеленский де-факто утратил статус президента и продолжает занимать свою должность только из-за военного положения в стране.

«Если так разобраться, то он никто уже, и зовут его никак, по сути», — сказал пленный, отвечая на вопрос, как относятся в войсках к Зеленскому.

Он также отметил, что такое недовольство во многом связано с коррупцией, наблюдаемой в стране. Срок полномочий Зеленского истек еще 20 мая.

Запланированные выборы президента на Украине в 2024 году были отменены под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский утверждал, что в текущей ситуации проведение выборов «неуместно».

Ранее сообщалось, что украинские солдаты массово бегут с фронта. Так, недавно имел место случай бегства целой роты солдат вместе с командиром.