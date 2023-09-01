Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес направил прошение об отставке премьер-министру страны Риши Сунаку. О том, почему государственный деятель решил покинуть пост спустя четыре года, рассказали эксперты.

Политолог Александр Андрианов уверен, что решение о передаче полномочий английский министр принял не самостоятельно. Причина его ухода кроется в неоправданных ожиданиях от украинских вассалов, которых Уоллес курировал.

«Бена Уоллеса преследуют скандалы из-за его «ястребиной» проукраинской позиции. Один из самых главных адептов эскалации боевых действий, продавивший предоставление Киеву танков и дальнобойных ракет, похоже, сейчас расплачивается за провал своего проекта «контрнаступа», — выразил мнение собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Андрианов считает, что «котировки» англичан на Украине резко пошли вниз. Да и в самой Британии теперь пытаются разобраться, как действовать дальше, раз уж ставка на эскалацию не сработала. Похоже, уже очень скоро нас ждут новости о новых «трагических несчастных случаях» с украинскими чиновниками и очередные громкие отставки в Великобритании.

Также политолог выразил уверенность в том, что Бен Уоллес, хоть и косвенно, но причастен к терактам в России и даже к устранению Евгения Пригожина. Ведь именно с его подачи и под его чутким руководством действуют все организации Киева.

Аналогичного мнения придерживается военный эксперт Виктор Баранец. По его словам, Уоллес навряд ли напрямую участвовал в устранении главы ЧВК «Вагнер», но мог отдать соответствующий приказ и посодействовать в решении поставленной задачи.

«Скорее всего, это работа украинского ГУР и СБУ. Но давайте помнить, что их спецслужбы — это филиал западных служб. Исполнителями были украинцы. Запад боится засветиться на территории РФ, но он ставит задачи, которые выполняют «чернорабочие» из Киева», — отметил собеседник.

Ранее зарубежный эксперт заявил, что Украина сильно пожалеет о смене министра обороны в Великобритании.